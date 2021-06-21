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تجربة قنبلة تنتهي بزلزال.. شاهد ما حدث لسفينة أمريكية

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تجربة قنبلة تنتهي بزلزال.. شاهد ما حدث لسفينة أمريكية تجربة قنبلة تنتهي بزلزال.. شاهد ما حدث لسفينة أمريكية
وقع الانفجار تحت وامتد تأثيره لمسافة 160 كيلومترًا

تجربة قنبلة تنتهي بزلزال.. شاهد ما حدث لسفينة أمريكية

أظهر مقطع صادر عن البحرية الأمريكية، انفجارًا هائلاً لقنبلة كبيرة وسط المحيط، تسبب بحدوث زلزال امتد لقرابة 160 كيلومترًا في دايتونا بيتش، بولاية فلوريدا.

وفجّرت البحرية الأميركية قنبلة بلغ وزنها 40 ألف رطل، في تجربة تستهدف معرفة تأثير مثل تلك الأسلحة في المعارك البحرية أثناء مهاجمة السفن.

زلزال

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تسبب الانفجار بحدوث زلزال بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر، امتد تأثير لـ160 كيلومترًا، حيث شعر به في دايتونا بيتش، بولاية فلوريدا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد وقع الانفجار الهائل تحت الماء، في محاكاة لسيناريو هجوم على سفن أمريكية، وقياس قدرتها على تحمل مثل هذه القنابل.

اختبار صمود سفينة

وأظهر الفيديو حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد "وهي متوقفة في المياه قبل أن تنفجر القنبلة قربها، كما كشف جزء من الشريط- تم تصويره بكاميرا مثبتة على حاملة الطائرات- عملية التفجير واهتزاز السفينة بعدها.

فيما أوضحت البحرية الأمريكية في بيان أمس الأحد أن تفجير القنبلة الضخمة قرب الحاملة هو جزء من الاختبارات التي يتم إجراؤها على السفينة قبل دخولها الخدمة الفعلية.

وأشارت البحرية الأمريكية في بيان، إلى أنها "أجرت التجربة قبال الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع مراعاة الحياة البحرية في اختيار منطقة تنفيذ التفجير".

جدير بالذكر أن هذه التجربة ليست الأولى من نوعها التي تجريها البحرية الأمريكية، حيث سبق وأن نفذت واحدة مشابهة في 2016 قبالة سواحل فلوريدا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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