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قال المبعوث الأمريكي الجديد لكوريا الشمالية ،اليوم الاثنين، إنه يتطلع للحصول على رد إيجابي من كوريا الشمالية بشأن الحوار وذلك خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية للاجتماع بنظرائه في سيول وطوكيو.

وأعرب المسؤول الأمريكي استعداد واشنطن للاحتمالين وانتظار رد كوريا الشمالية بشأن الاجتماع.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أعلن بأنه يجب على أمريكا أن تستعد للحوار أو المواجهة.

وتسود حالة من التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بينما كانت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متأرجحة بين الصعود والهبوط أحيانا.

وكان قد عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 3 قمم مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دون أن تحقق أي نجاح في ملف نزع السلاح النووي الكوري.