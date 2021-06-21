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كارثة جديدة.. الهند تكتشف تحور جديد من كورونا 

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كارثة جديدة.. الهند تكتشف تحور جديد من كورونا  كارثة جديدة.. الهند تكتشف تحور جديد من كورونا 

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قالت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية، إنه تم اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من المستجد يطلق عليها اسم «دلتا بلس»، ووفقا لما قاله الدكتور تب لاهان رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي، إن السلالة اكتشفت في مدن نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري، وتم إرسال العينات للتحليل وننتظر التقارير حول ذلك.

وأضاف تم تسجيل 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة راتناجيري الساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى اثنين من المصابين. ولمنع انتشار الطفرة الجديدة، أنشأت السلطات مناطق احتواء وتم تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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