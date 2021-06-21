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جولات ميدانية لمتابعة التأمين الصحي الشامل والتأكد من جودة الخدمة ورضاء المواطنين

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جولات ميدانية لمتابعة التأمين الصحي الشامل والتأكد من جودة الخدمة ورضاء المواطنين جولات ميدانية لمتابعة التأمين الصحي الشامل والتأكد من جودة الخدمة ورضاء المواطنين

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أجرى حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يرافقه الدكتور فريد الجارحى عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، جولة ميدانية بمستشفى العربى بالمنوفية الذي تم التعاقد معه لخدمة المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل خاصة في ظل ما يوفره من إمكانات ضخمة تُسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، في كل التخصصات، وتؤهله لإجراء الجراحات الكبرى بدقة عالية خاصة عمليات زراعة الأعضاء وغيرها.

أكد صادق أننا نستهدف التعاقد مع كبرى المستشفيات لتعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من ٣٠٠ جنيه، موضحًا أننا نستهدف توفير رعاية صحية متميزة للمنتفعين بأكثر من ٢٥٠٠ خدمة طبية تغطى كل الأمراض، وأنه يحرص على الجولات الميدانية لمتابعة الأداء بالمستشفيات المشتركة في منظومة التأمين الصحى الشامل، والتأكد من جودة الخدمة ورضاء المواطنين.

المصرى اليوم

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