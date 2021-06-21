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مبادرة «ادرس في الهند».. وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الهندي آليات التعاون (تفاصيل)

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مبادرة «ادرس في الهند».. وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الهندي آليات التعاون (تفاصيل) مبادرة «ادرس في الهند».. وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الهندي آليات التعاون (تفاصيل)

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استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الاثنين، السفير أجيت جوبت (Ajit Gupta) السفير الهندي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين والهند في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. محمد شكري ندا المستشار الثقافي السابق بالمكتب الثقافي المصرى بنيودلهى بالهند، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية دعم علاقات التعاون العلمى والبحثى والتكنولوجي مع الهند، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والهند، والتعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالى وخاصة التعليم الفنى، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى والارتقاء بمستوى خريجيها بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل.

وناقش د. عبدالغفار مع الجانب الهندى تفعيل برامج المنح الدراسية المقدمة من الهند؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة منها، وإمكانية تبادل الخبراء بين الجانبين في مجال التكنولوجيا؛ لتقديم برامج تدريبية بالجامعات الجديدة، في ظل الاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال.
وتناول اللقاء دعم أوجه الشراكة بين الجانبين في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى من خلال التعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأهمية التعاون بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بمصر ونظيراتها بالهند.

ومن جانبه، أكد السفير الهندى على حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع مصر في كافة المجالات، مستعرضًا مجالات التعاون بين مصر والهند، وتشمل: منح الماجستير والدكتوراه، وبرامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وورش العمل المشتركة، والمشروعات البحثية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن تشجيع مبادرة «ادرس في مصر»، و«ادرس في الهند»، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون بين الجامعات الكبرى بالهند ونظيراتها المصرية.

المصرى اليوم

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