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إبداعات تشكيلية في قاعة صلاح طاهر بالأوبرا 

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إبداعات تشكيلية في قاعة صلاح طاهر بالأوبرا  إبداعات تشكيلية في قاعة صلاح طاهر بالأوبرا 

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يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية معرضا بعنوان ابداعات تشكيلية للفنان محمود الببلاوي وذلك في السابعة مساء الثلاثاء الموافق 22 يونيو بقاعة صلاح طاهر ويمتد المعرض حتى الاثنين الموافق 28 يونيو الجارى.

يأتي المعرض من منطلق البحث والتعمق في التعبير الفني التجريدي عن مظاهر الحياة المختلفة وواقعها بأسرارها وغموضها وتجليها الجمالى بنوعية تعبيرية خاصة بالفنان من خلال اللوحة التي يسودها التشكيل المطلق والذي يعبر عن موضوع واضح ولا يتضمن اشخاص أو عناصر طبيعية واضحة حيث نجد فيه أنفاس الواقع نفسه مع المحافظة على القواعد الجمالية الخاصة بالتكامل والتوازن والتشكيل اللونى المميز بسكين البالتة.

المصرى اليوم

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