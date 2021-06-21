حصول عشر طلاب «ألسن عين شمس» على منحة تعليمية لمدة عام بالجامعات اليابانية

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حصلت كلية الألسن بجامعة عين شمس، على منحة لعدد عشرة طلاب بقسم اللغة اليابانية، للدراسة لمدة عام دراسي واحد في جامعات دولة اليابان الصديقة، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، ود.عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و أوضحت د.سلوى رشاد، عميد الكلية ورئيس القسم، أن المنحة اليابانية لطلاب الكلية تأتية في اطار الإعلان السادس الخاص للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١، للمرحلة الجامعية الأولى وتنفيذا للبرامج المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان.

وأوضحت رشاد، أن قسم اللغة اليابانية بالكلية تم تأسيسه عام ٢٠٠٥، وتخرج منه أكثر من ٣٠٠ طالب، ويشهد القسم إقبالا متزايدا كل عام لدراسة اللغة اليابانية، وشددت على أن آليات اختبار الطلال بقسم اللغة اليابانية يخضع إلى معايير محددة، حيث أن الكلية حريصة على إنتقاء الطلاب بعناية فائقة لتزويدهم باللغة اليابانية وإتقانها مثل متحثيها الأصليين.

و أوضحت أن إدارة الكلية تعمل على صقل مهارات الطلاب اللغوية إلى جانب الثقافة اليابانية، بالتعاون مع الجانب اليابانى لفتح آفاق تعاون تعليمية تصبح مدخلًا جديدا بين الحضارتان الكبيرتان لفتح مجالات التعاون في مختلف أنواع المجالات، خاصة بعد النشاط الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في الآونه الأخيرة.

وأكدت على أن قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة عين شمس يتمتع بسمعة عالمية مرموقة، كما يحظى خريجوا القسم بفرص عمل متميزة، فضلًا عن دورهم الرائد في تبادل العلاقات السياسية والثقافية والإجتماعية بين البلدين الصديقتين.