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أمريكا تهدد الصين بالعزلة الدولية إذا لم تتح للخبراء دراسة منشأة

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أمريكا تهدد الصين بالعزلة الدولية إذا لم تتح للخبراء دراسة منشأة فيروس كورونا أمريكا تهدد الصين بالعزلة الدولية إذا لم تتح للخبراء دراسة منشأة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، إن الصين ستتعرض لعزلة دولية، إذا لم تتح للخبراء الدوليين دراسة ظروف نشأة .

واضاف المسؤول الأمريكي أن الضغط السياسي والدبلوماسي على الصين، هو الجزء الرئيسي من الجهود التي يتم بذلها لتقديم خيار صعب للصين في نهاية المطاف، أو أن يتصرفوا بمسؤولية وبالتالي يسمحون للمحققين«، جاء ذلك في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز».

وكان قد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة السبع مؤخرا عن قلقه إزاء نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية بعد زيارة فريق الخبراء الدولي للصين، داعيا إلى تحقيق شفاف ومستقل في منشأ الفيروس.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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