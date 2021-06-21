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محافظ المنوفية يلقي 2 مليون زريعة سمك جديدة بالبحر الفرعوني

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محافظ المنوفية يلقي 2 مليون زريعة سمك جديدة بالبحر الفرعوني محافظ المنوفية يلقي 2 مليون زريعة سمك جديدة بالبحر الفرعوني

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أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن إلقاء 2 مليون زريعة سمك ( دفعة جديدة ) بالبحر الفرعوني بمنوف بهدف تنمية البحر والمساهمة في إنتاج كميات كبيرة من الأسماك بمواصفات إنتاجية عالية، يأتي هذا في إطار إهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على زيادتها.

حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه سبق وقد تم إلقاء 2 مليون وحدة زريعة من السمك «دفعة أولي» في مطلع الشهر الحالي بالقري المُطلة على البحر الفرعوني، واليوم تشهد المنوفية إلقاء 2 مليون زريعة سمك «دفعة ثانية» بقري ( شنشور، قلتي الكبري، الخضرة، كفر الخضرة، تلونة، هيت، فيشا الكبري، كفر فيشا، منوف، كفر العشري، عزبة العناني )، حيث شهد إلقاء الزريعة الاستاذ وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف نائباً عن محافظ المنوفية، والمهندس عبدالبارئ محمد عبدالدايم مدير عام الإنتاج والتشغيل بكفر الشيخ، والمهندس شامخ عبدالحق مدير عام الثروة السمكية بالمنوفية.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد وعد الصيادين بتوفير 2 مليون زريعة سمك «دفعة ثانية» وإلقائهم بالبحر الفرعوني هدية لهم، وذلك عقب التنسيق مع وزير الزراعة بهدف تحسين أوضاع الصيادين المادية والأسرية وتعزيز إنتاج الثروة السمكية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك ذات الجودة العالية.

المصرى اليوم

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