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قال المتحدث باسم الخارجية تشاو ليجيان إن بكين تعتبر التصريحات الأمريكية ابتزازا وتهديدا، معربا عن الاستياء الشديد وأضاف نعارض بحزم مثل هذه المطالب ولن نقبل بها أبدا.

وأشار إلى أن بلاده اتخذت منذ بداية الوباء، موقفا منفتحا وشفافا، وشاركت الدول الأخرى دون قيد أو شرط بتجربتها في الوقاية من الوباء ومكافحته، وبكيفية تشخيص المرض وعلاجه، ولفت إلى أن الزعم بأن الصين ترفض التحقيق في تتبع أصول فيروس كورونا، لا أساس لها من الصحة تماما، والادعاءات بأن الصين ستجد نفسها في عزلة دولية هي محاولة تخويف أشد.

وأشار إلى أن اكتشاف أصل هذا الفيروس، هو مهمة علمية يجب أن يعمل فيها علماء في جميع أنحاء العالم، ولا يجوز بتاتا تسييس هذا الموضوع.

وسبق أن قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، إن الصين ستتعرض لعزلة دولية، إذا لم تتح للخبراء الدوليين دراسة ظروف نشأة فيروس كورونا، مضيفا أن الضغط السياسي والدبلوماسي على الصين، هو الجزء الرئيسي من الجهود التي يتم بذلها لتقديم خيار صعب للصين في نهاية المطاف، أو أن يتصرفوا بمسؤولية وبالتالي يسمحون للمحققين«، جاء ذلك في تصريحات لشبكة»فوكس نيوز«.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.