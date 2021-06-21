أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم سلاح وبانجو في أسوان

Print
ضبط 5 عاطلين بحوزتهم سلاح وبانجو في أسوان ضبط 5 عاطلين بحوزتهم سلاح وبانجو في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الاثنين، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 850 جرام من مخدر البانجو و5 قطع سلاح ناري.

كانت معلومات وردت بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة، التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات