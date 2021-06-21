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كشف أحمد عادل عبدالمنعم، لاعب كرة القدم في نادي مصر للمقاصة وفي منتخب مصر لكرة القدم، كواليس تعرّضه إلى حادث سير، موضحًا أنه بصحة جيدة حاليًا.

ونشر صورة لسيارته عقب الخروج من الحادث بأمان ليوضح الأضرار التي لحقت بها، وذلك عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «الحمدلله اللطيف ربنا نجاني من الموت الحمدلله».

يذكر أن «عبدالمنعم» ابن الحارس عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر وترتيبه الثالث بين إخوته، وكان أحمد عادل شارك في عدة مباريات ومواسم أهمها موسم الدوري المصري بعد إصابة الحارسين شريف اكرامي ومحمود أبو السعود.