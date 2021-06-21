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"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد"
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
سفير روسيا لدى واشنطن يعود إلى الولايات المتحدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 21 يونيو 2021 01:34 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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