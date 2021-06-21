أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنيا يؤدون امتحان «الديناميكا» دون شكاوى

Print
طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنيا يؤدون امتحان «الديناميكا» دون شكاوى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنيا يؤدون امتحان «الديناميكا» دون شكاوى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ثالث أيام امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية بمنطقة المنيا الأزهرية، أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية وطلاب العلوم الإسلامية، اختبارمادة «الديناميكا» وذلك وسط أجواء يسودها الهدوء التام بجميع اللجان دون شكاوى.

وكان الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية، تفقد لجان بنين وفتيات الفكرية ويرافقه الأستاذ سيد محمد سيد، مدير الأمن ىالوقائي بالمنطقة، حيث اطمأن فضيلته على سير العملية الامتحانية وفق الضوابط والتعليمات الواردة من رئاسة القطاع .

خلال زيارته ثمن جهود المنظومة الامتحانية في تطهير وتعقيم اللجان وتحقيق الإنضباط العام داخل اللجان، كما ثمن جهود المنظومة الشرطية في تأمين مراكز توزيع الأسئلة ومقار اللجان كي تخرج العملية الامتحانية على الوجه الأمثل والمأمول ومن ثم يتحقق الصفو العام لدى جميع اللجان

وبختام الزيارة أثنى رئيس المنطقة بهدوء لجان الامتحانات وانضباطها ليتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بسهولة ويسر .

فيما أكد على حسن، مدير إدارة الامتحانات، بمرور أعمال اللجان بانضباط تام دون شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لسير رؤساء اللجان على ضوابط وتعليمات رئاسة الإدارة المركزية للامتحانات بالقطاع وفق الكتيبات التي تم توزيعها على جميع رؤساء اللجان لتحقيق المنشود من العملية الامتحانية.

وأكد محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، بأنه تتم المتابعة الميدانية لكافة اللجان لما لها من أثرٍ بالغ الأهمية في ضبط اللجان والتعرف على كافة أوجه العملية الامتحانية سلباً وإيجاباً كي تذلل العقبات أمام اللجان.

وأضاف بأنه قد تم تشكيل لجان متابعة داخلية بإشراف مديري المراحل ومديري الإدارات التعليمية التسع وتوجيه عموم وأوائل الديوان للمرور على كافة اللجان بجميع الإدارات لمجابهة الغش ومحوها وإزالة ما يعكر صفو اللجان في ضوء اللوائح والتعليمات الواردة للمنطقة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات