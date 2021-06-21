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«تمريض عين شمس» تستضيف أول اختبار لشهادة التحول الرقمي إلكترونيًا بالجامعة

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«تمريض عين شمس» تستضيف أول اختبار لشهادة التحول الرقمي إلكترونيًا بالجامعة «تمريض عين شمس» تستضيف أول اختبار لشهادة التحول الرقمي إلكترونيًا بالجامعة

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قامت كلية التمريض جامعة عين شمس ببدء أعمال اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب أساسي لمنح أي شهادة من الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك ضمن دورات الترقي لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت د. سحر موسى عميدة كلية التمريض أن شهادة التحول الرقمي أصبحت ضرورة ملحة لأعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا لمواكبة التطور التكنولوجي السريع للعصر الحالي وهي الطريق الأساسي لإعداد المواطن الرقمي ومحو الأمية المعلوماتية وبناء إنسان فعال في مستقبل الجديدة.

وأكدت د. فاطمة عطا مدير وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية أن الاختبارات الإلكترونية لشهادة أساسيات التحول الرقمي أجريت بمعمل الكمبيوتر بالكلية بمشاركة أعضاء هيئة تدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات على مدار شهرين متتاليين.

المصرى اليوم

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