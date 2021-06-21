هيدي كرم.. بنت من شبرا دخلت التمثيل من «مارينا»

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تسبب مقطع فيديو للفنانة هيدي كرم وتجري تحدي مع ابنها وتمارس الرياضة، منذ ساعات، في جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وربما هي المرة الأولى التي تتعرض الفنانة إلى ضجة مماثلة خلال مسيرتها الفنية، التي أنطلقت في مشوار التمثيل منذ حوالي 20 عامًا.

و«كرم» هي من مواليد شبرا، وعاشت بها حوالي سبع سنوات،، تخرجت من كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس.

وبدأت طريقها الفني بالعمل كـ«موديل» في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك عبر «راديو وتلفزيون العرب» وقناة «mbc1».

صورة جديدة للفنانة هيدى كرم - صورة أرشيفية

ودخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل «مارينا مارينا» عام 2002، ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.

وعادت إلى مجال تقديم البرامج، بمشاركتها في برنامج «نفسنة»، الذي عُرض في الموسم الأولى عام 2015 وشاركت الفنانات شيماء سيف وبدرية طلبة وانتصار، بالمواسم الثلاثة للبرنامج ثم انسحب من البرنامج.

وقدّمت من بعدها، برنامج «كلام ستات»، منذ حوالي ثلاث سنوات، مع الفنانات نهال عنبر وندى رحمي والإعلامية شيريهان أبوالحسن.

ووتقدم منذ العام الماضي برنامجا جديدا يحمل اسم «راجل و2 ستات»، بصحبة الفنانان أحمد صلاح حسني وسامح حسين، والذي لا يزال يُعرض عبر قناة «ON».

وآخر مشاركتها الفنية، كانت بتقديمها دور زوجة الفنان أحمد زاهر في مسلسل «لؤلؤ»، بطولة الفنانة مي عُمر.

يذكر أن «كرم» خرجت في فيديو للتعليق على الانتقادات التي تلقتها قالت لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن ابنها، 21 عامًا، يمارس الرياضة باستمرار ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط، موضحة أنها كانت صاحبة فكرة تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى تعرض المشاهير بصفة دائمة للهجوم والسباب، لهذا كانت تحذف التعليقات المسيئة على ما تنشره عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها لم ترغب بمسحها هذه المرة ليكون الناس في مواجهة مع أنفسهم.

وأوضحت أنها قادرة على الرد وبقوة على كل من يهاجمها أو يسبها إلا أنها ولاحترامها لنفسها ولعملها لا تقدم على ذلك، مشيرة إلى تصويرها لفيديو بث مباشر للرد على هجوم الناس.