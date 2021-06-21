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 رسميًا.. ديمبيلي خارج اليورو بسبب الإصابة

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 رسميًا.. ديمبيلي خارج اليورو بسبب الإصابة  رسميًا.. ديمبيلي خارج اليورو بسبب الإصابة

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غادر عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا معسكر الفريق بمنافسات بطولة يورو 2020 بعد تأكد غيابه حتى نهاية البطولة، حسب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن ديمبيلي لن يتمكن من اللحاق بباقي مباريات البطولة بسبب الإصابة في الركبة.

الإصابة تعرض لها جناح برشلونة بعدما دخل كبديل في لقاء المجر بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيانه أن قرار مغادرة اللاعب البالغ من 24 عاما للمعسكر جاء بعد محادثات بين الجهاز الفني للديوك والجهاز الطبي ونادي برشلونة.

بعد إصابة ديمبيلي توقعت التقارير أن يغيب لمدة أسبوع مع تأكد غيابه عن لقاء البرتغال يوم الأربعاء المقبل، قبل أن تشير جريدة ليكيب الفرنسية إلى أنه يحتاج لفترة راحة لا تقل عن 3 أسابيع.

وتختم منافسات يورو 2020 يوم 11 يوليو المقبل مما يعني فشل لاعب بروسيا دورتموند السابق في اللحاق بباقي المباريات.

فرنسا تتصدر مجموعتها الحديدية برصيد 4 نقاط، ويلاحقها ألمانيا والبرتغال بـ3 نقاط، والمجر بنقطة في المركز الأخير.

وتلعب فرنسا ضد البرتغال يوم الأربعاء بينما تواجه المجر منتخب ألمانيا.

المصرى اليوم

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