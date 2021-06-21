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نادر شوقي: لاعب الجونة يرغب في الانضمام للأهلي أو .. وهذا مصير توفيق وريان

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نادر شوقي: لاعب الجونة يرغب في الانضمام للأهلي أو الزمالك.. وهذا مصير توفيق وريان نادر شوقي: لاعب الجونة يرغب في الانضمام للأهلي أو .. وهذا مصير توفيق وريان

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كشف نادر شوقي، وكيل أعمال أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أكدت في الساعات الماضية، عن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع أكرم توفيق، مقابل إنتقال إسلام عيسى، جناح الفريق السماوي، لصفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية :«لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية، عن دخول أكرم توفيق، في صفقة تبادلية مع إسلام عيسى، لاعب نادي بيراميدز أو غيره من اللاعبين».

وأضاف «أكرم توفيق، مستمر مع النادي الأهلي، في الموسم الجديد، ولا توجد أي نية لرحيله في الفترة الجارية»، موضخًا :«لقد تطور كثيرًا بعد تجربته مع الجونة، جلساته الكثيرة مع حسام غالي أثرت في شخصيته».

وعن انتقال الإيفواري سيرجي أكا، لاعب خط وسط الجونة إلى صفوف الأهلي، قال :«الأهلي لم يطلب التعاقد مع اللاعب وما تردد في هذا الشأن غير صحيح، الفريق الأحمر لديه 5 عناصر مميزة في هذا المركز».

وأوضح :«اللاعب الإيفواري عقده ينتهي مع الجونة بنهاية الموسم الحالي، ويرغب في اللعب للأهلي أو أو بيراميدز، وحال تعثر حدوث ذلك سينتقل إلى خارج الدوري المصري".

وعن مصير أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا قال: «اللاعب سيحسم موقفه عقب أولمبياد طوكيو سواء بالبقاء مع القلعة الحمراء أو خوض تجربة الاحتراف الأوروبي".

المصرى اليوم

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