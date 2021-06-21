"تعليم الرياض" تحث الطلاب والطالبات للالتحاق ببرنامج "نشاطي" الصيفي

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9 برامج تشمل أنشطة ممنهجة ومتنوعة وفق خطة زمنية محددة وجوائز مالية

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج نشاطي في صيف 1442هـ الذي اعتمدته وزارة التعليم وأتاحته للطلاب والطالبات في التعليم العام ويقدم لهم العديد من الأنشطة الممنهجة والمتنوعة خلال فترة الصيف وفق خطة زمنية محددة .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن برنامج نشاطي يأتي ضمن مساهمة وزارة التعليم خلال الإجازة الصيفية في رعاية الطلاب والطالبات، والعناية بهم واستثمار أوقاتهم بالمفيد والنافع، مشيرًا إلى أن الهدف من البرنامج هو استثمار طاقات الطلاب والطالبات وأوقاتهم في الإجازة الصيفية من خلال تقديم برامج ممتعة ومشوقة تلبي حاجاتهم واهتماماتهم وتكسبهم خبرات ومهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية بالإضافة إلى المهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصية سوية معتزة بدينها ووطنها ونفسها.

وبين الوهيبي أنه تم اعتماد 9 برامج للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية وهي برنامج (شبابيك)، وهو مخصص لطلاب المرحلة الثانوية ويهدف لربط الطلاب باللغة العربية من خلال البحث في الأمثال العربية الأصيلة وبيان مناسبة المثل وارتباط راويته بقصة أو حادثة أو تجربة ما، وتوضيح مواضع ضرب المثل فيما يشابهه .

والبرنامج الثاني هو (تخيل)، ويهدف إلى تنمية مهارة الفنون الجميلة في مجال الرسم والتلوين من خلال التخيل والتعبير عن الموضوعات والمشاريع التنموية والوطنية والمستقبلية، والتعبير عن ما رسموه بشكل مختصر باستخدام اللغة العربية الفصحى .

والبرنامج الثالث (محصن)، ويهدف إلى المساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا من خلال عدة مجالات (إنفوجرافيك /موشن جرافيك/مقطع فيديو/ملصق علمي ) ، والبرنامج الرابع هو (ساحة حارتنا) مخصص للطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي وهو عبارة عن مسابقات وفعاليات شعبية تعكس الموروث الشعبي لمناطق ومحافظات المملكة ويتم تنفيذها في الأماكن العامة (الحدائق العامة – ساحات البلدية) .

والبرنامج الخامس هو (دليلة)، وهو عبارة عن مسابقة طلابية اجتماعية سياحية تساهم في تقديم مادة تعريفية بالمعالم السياحية وتربط الطلبة بمناطقهم ومحافظاتهم وتعزز الانتماء والولاء لديهم من خلال تصميم مقاطع فيديو أو عروض مرئية تبرز ما تتميز به المنطقة والمحافظة من معالم، وذلك تجسيدًا لمشاعر الحب والولاء للوطن والاعتزاز بما يملكه من مقدرات .

والبرنامج السادس هو (بيئتنا الخضراء) وهو مخصص لجميع طلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية ، والبرنامج السابع (الباب)، وهو مشروع تنافسي لجميع الطلاب والطالبات ويهدف لتوعيتهم ماليًا واستثماريًا وتهيئتهم لسوق العمل الحر .

والبرنامج الثامن هو مسابقة "اقرأ وارتق" لحث طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة على المشاركة في حفظ القرآن الكريم، والبرنامج التاسع وهو (هواية وشارة)، ويهدف لتأهيل وإعداد الكشافين لاجتياز متطلبات شارات الهوايات الكشفية المختارة .

وحث الوهيبي جميع الطلاب والطالبات للتسجيل والمشاركة في المسابقات، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص جوائز مالية للفائزين في البرامج التسعة .