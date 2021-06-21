الصحة.. تحذير من السفر إلى أوكرانيا وجورجيا "مستوى خطورة مرتفع"

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تنبيه وتحديث كل أسبوعين

انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر قيام فتاة أوكرانية بملاحقة مجموعة من السعوديات ومحاولة تصويرهن في أوكرانيا؛ رغم أن المقطع أثار جدلًا بين أوساط رواد التواصل الاجتماعي؛ بوصفه بـ"التصرف المستفز"، ولم يتسنَّ لنا التأكد من صحته.

ووفقًا للعديد من وكالات السفر؛ فإن أوكرانيا وجورجيا أصبحتا من الدول التي يتجه إليها أعداد كبيرة من السعوديين بسبب الطبيعة والتكلفة الأقل، ووجهة جديدة لم تكن في قائمة السفر الخارجي للسعوديين؛ لذلك أصبحت الدولتان الأكثر رواجًا وطلبًا لأغلب فئات السعوديين سواء الشباب أو العائلات.

ونلفت الانتباه إلى أن هيئة الصحة العامة "وقاية" تُحذّر وتنبه من السفر إلى أوكرانيا وجورجيا، وتصنف الدولتين في "مستوى خطورة مرتفع" في ما يتعلق بتفشي جائحة كورونا وتحوراتها.

وتوصي "وقاية" بتجنب السفر إليهما، وتُصدر تحديثًا كل أسبوعين يخص التنبيهات المتعلقة بالدول حول العالم؛ بناء على التقييم الوبائي للدول، ويمكن معرفة ذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/travel-measures/travel-measure-departure/