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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

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الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من قِبَل الجهات المختصة

الأمن البيئي يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أربعة مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط أربع آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من قِبَل الجهات المختصة.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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