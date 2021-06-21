مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبرر

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دعا البنك المركزي إلى إلزامها بإصدار بيانات بمثل هذه المشكلات

أكّد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن بعض البنوك عندما تتعامل مع مشكلات تحدث للعميل من تجاهل وغير ذلك، لم يصدر أي بنك بياناً توضيحياً يعترف فيه بالتقصير وحدوث الخطأ.

وقال "الوهيبي" لـ"الإخبارية": من كثرة ما تحدث هذه الأخطاء في بعض القطاعات المالية لدى البنوك، فإن العميل يشكّ في كل شيء لديه دون أن يعرف أن المشكلة ليست من عنده، ذلك لأنه لا يكون هناك اعتراف بحدوث الخطأ والتقصير.

وأضاف: يجب أن يقوم البنك المركزي بإصدار إلزام لهذه الجهات المعنية بضرورة إصدار بيان أو تصريح في حال حدوث أي عطل أو مشكلة تقنية أو غير ذلك، خلال مدة لا تتجاوز ساعة.