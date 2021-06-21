«الكسار» للمحامين الجدد : لكم ما لنا وعليكم ما علينا

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، بالنيابة عن رجائي عطية، نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.‏

وقال «الكسار» في كلمته للمحامين الجدد، أنه بعد أداء قسم اليمين سوف يتسلم كل محام منكم الكارنيه الخاص به، وسيكون له ما لنا وعليه ما علينا، وهذا يجعلك تخضع لقانون المحاماة الذي ينظم كل حياتك وتعاملاتك وتصرفاتك، مشددًا على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي بارتداء بدلة كاملة.

وأوضح «الكسار»، أنه يجب على كل محامي بعد أداء حلف اليمين أن يلتحق بمكتب محاماة، كي يتعلم ويثقل موهبته وفكرته، ويحضر الجلسات في المحاكم لكي يتعلم كيفية المرافعة، فيجب أن يسعى كل محام في تثقيف نفسه، ويهتم بالقراءة فهي رأس ماله.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة، يجب أن يتحلى المحامي بحسن الخلق والأمانة، فالأمانة هي أساس العمل في المحاماة، منوهًا إلى أنه يجب أن يجعل المحامي موكله يشعر بأمانته في تعامله معه، وهذا سيسهل عليه كثيرًا ويفتح له أبوابًا كثيرة في مهنة المحاماة.

ووجه «الكسار» التحية لأباء وامهات المحامين الجدد الحاضرين لفاعليات حلف اليمين برفقة أبنائهم قائلا:«عليكم أن تكونوا على قدر المسئولية تجاه أولياء أموركم فهم تعبوا وسهروا من أجل أن يشاهدوكم في هذه المكانة».