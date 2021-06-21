صحة الأقصر: المرور على 30 منشأة صحية خاصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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شنّت صحة الأقصر وشرطه البيئة، بالتنسيق مع جهاز شئؤن البيئة، حمله موسعة على عدد من المنشات الصحية الخاصة، للتأكد من مدى التزامها بإجراءات البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح دكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة صحة الأقصر، أن الحملة مكلفة بالمرور على عدد من المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من إجراءات البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومدى اتباعها لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وأعلنت دكتورة إلهام محمد، وكيل المديرية، أن اللجنة توجهت حتي الآن لأكثر من 30 منشأة منهم مايقرب من 20 عيادة خاصة، و8 مراكز طبية، و3 معامل تحاليل، موضحة قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن اللجنة مستمرة في أعمالها للمرور على كافه المنشآت ومتابعة الطرق السليمة، للتخلص من النفايات والمحافظة على البيئة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في هذه المنشآت لحماية المترددين من المرضى، ولحماية المواطنين والمجتمع من انتشار العدوى.