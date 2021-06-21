«الجمال» للمحامين الجدد : الأخلاق أساس عمل المحامي ونجاحه

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عقدت نقابة المحامين، أمس، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، بالنيابة عن رجائي عطية، نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.‏

وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها، أن المحامين الجدد بنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، أدوا اليمين القانونية بقاعة اتحاد عمال مصر، برمسيس.

وقال «الجمال»، في كلمته للمحامين الجدد: «إن اليوم عرس بالنسبة لكم، لأنكم تبدأون مرحلة جديدة تستمروا فيها طوال حياتكم، وهي عملكم برسالة وآداب وخلق المحاماة، فهي من أعظم الرسالات لأنها رسالة الحق والعدل والعطاء والأمانة والخلق».

وأضاف الأمين العام للنقابة، معربًا عن سعادته وفخره بأداء دفعة جديدة من المحامين اليمين القانونية، وانضمامها لرسالة المحاماة، والجمعية العمومية للمحامين الذين سينضموا إليها بعد القيد بالجدول الابتدائي، بعد سنتين وحصولهم على معهد المحاماة.

وأشار إلى أنه وفقا لقانون المحاماة تضم الجمعية العمومية المقيدين بدء من القيد الابتدائي، وأعضاء الجمعية العمومية هم من لهم حق التصويت في الانتخابات العامة، والنقابات الفرعية، والمعاش، والعلاج.

وأكد «الجمال» أن المحاماة معرفة، ليست للقانون فقط، بل يجب أن يلم المحامي بكافة وسائل المعرفة المتاحة، فالمحامي الناجح مفكر ومبدع، ساردًا مواقف يستعين بها المحامي باطلاعه على العلوم الأخرى أثناء دفاعه عن موكليه لتقوية موقفهم القانوني بأدلة مادية وعلمية.

وأكد «الجمال»، أن الأخلاق قبل العلم، وهي أساس عمل المحامي ونجاحه، وأن الله سبحان وتعالى وصف النبي الكريم في القرآن قائلا: «وإنك لعلى خلق عظيم»، وهو ما يؤكد على أهميتها.