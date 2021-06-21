كم يتبقى علي موعد عيد الأضحى 2021 .. المركز الفلكي يجيب

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موعد عيد الأضحى 2021.. تصدر محركات البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، عدد كبير من المواطنين ينتظرون عيد الأضحى المبارك، لقضاء عطلة العيد مع أبنائهم، وذبح الأضحية والاستمتاع بلحوم العيد وسط تجمع أفراد الاسرة، بالإضافة إلى صيام يوم وقفة عرفة .

باق 27 يوم على إجازة عيد الأضحى 2021 تبدأ من يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفة، وبعدها 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الثلاثاء 20 يوليو حتي الخميس 22 يوليو، فيما يوافق يوم الجمعة عيد ثورة 23 يوليو.

المركز الفلكي السعودي أعلن عن موعد وقفة يوم عرفة الاثنين 19 يوليو على أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى، وهو الموعد الموحد بين السعودية ومصر، حيث يتابعان الدولتين معا رؤية الهلال في يوم 29 ذو القعدة لتحديد الموعد بدقة.

الموظفين في الحكومة يحصلون في يومي الجمعة والسبت على راحة أسبوعية، وأن يوم الإثنين 19 يوليو وقفة عرفة على أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام العيد ويستمر حتى الخميس 22 يوليو، ويتبقى يوم الأحد فقط، يوم العمل الوحيد في أسبوع العيد، وهو الأمر الذي سيدفع الحكومة إلى إصدار قرار بضمه إلى أيام الإجازات كما حدث في السابق، ليصبح عدد الإجازة 9 أيام خلال عيد الأضحى 2021 .