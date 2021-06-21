من أجل أولادي أتنازل عن اتهام زوجتي بالزنا.. اعترافات زوج شاهد زوجته مع ابن مرات أبوها

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بعد اتهام زوجته بممارسة الزنا مع أبن مرات أبوها، الذي يصغرها بـ 17 سنة ولقي مصرعه وسقط من الطابق الرابع اثناء الهروب منه في المعصرة بعد ضبطهما في غرفة نومه، تنازل الزوج عن البلاغ ضد زوجته في الجلسة الأولي امام محكمة حلوان وانقضت الدعوي بالتصالح.

كان قسم شرطة حلوان تلقي بلاغا من الأهالي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي بمصرع شاب 23 سنة سقط من الطابق الرابع شبه عاري بمنطقة المعصرة، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وبعد تفريغ الكاميرات الموجود أعلى المحلات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.

كشفت التحقيقات بان الزوج دخل الشقة فوجد زوجته في أحضان ابن أمرات أبوها عارية والذي حاول الهروب من شرفة الغرفة فقفز من الطابق الرابع وسقط جثة هامة، وبمواجهة الزوجة بالتحريات وأقوال الشهود، اعترفت بممارسة الرذيلة مع شاب أصغر منها بـ 17 سنة.

وتم القبض على الزوجة وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديد لها في المواعيد المحددة، وفي أول جلسة محاكمة حضور زوج المتهمة إلى المحكمة وقال من أجل أولادي اتنازل عن اتهام زوجتي بممارسة الزنا، فحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح، وتم الإفراج عن الزوجة في القضية.