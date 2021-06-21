سقوط عصابة الآثار المقلدة بالسلام

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تمكنت أجهزة الأمن من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان تمكنت من ضبط 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة «مستأجرة» وضبط بحوزتهم «أمبول يحوى مادة حمراء - كرة حديد تحوى مادة بيضاء» - قطعة حديدية - ٤ هواتف محمولة خاصة بالمتهمين تحوى فيديوهات لأماكن أثرية، وكذا فيديوهات لقطع أثرية وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على اكتشاف الأماكن الأثرية واستخراج القطع الأثرية.