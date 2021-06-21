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ضبط 3 سيدات لتنقيبهن عن الآثار بالقاهرة.. عمق الحفرة 17 مترا والسرداب 8 أمتار

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ضبط 3 سيدات لتنقيبهن عن الآثار بالقاهرة.. عمق الحفرة 17 مترا والسرداب 8 أمتار ضبط 3 سيدات لتنقيبهن عن الآثار بالقاهرة.. عمق الحفرة 17 مترا والسرداب 8 أمتار

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 سيدات لقيامهن بالحفر للتنقيب عن الآثار في منزلهم بمنطقة الدرب الأحمر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة منزل وشقيقتها ونجل الثانية، حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار «ملكهم»، وعُثر بداخله على حفرة «قطرها 3 متر بعمق 17متر تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 متر» وكمية من الأدوات المستخدمة في التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفن بقيامهن بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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