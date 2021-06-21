يورو 2020.. هولندا تستهدف تأكيد أفضليتها التاريخية أمام مقدونيا

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تعود هولندا لخوض مباراتها الأخيرة في المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث تلتقي مع منتخب مقدونيا الشمالية في ملعب يوهان كرويف أرينا يوم الاثنين. كانت هولندا رائعة هذا الشهر ولديها اليد العليا في هذه المجموعة.

تم إقصاء مقدونيا الشمالية بالفعل من دور المجموعات وستسعى لكتابة التاريخ ضد هولندا. لقد أبهر مقدونيون الشماليون الجميع في المباراتين السابقتين لكنهم سيحتاجون إلى بذل مزيدًا من الجهد عندما يواجهون هولندا.

من ناحية أخرى، حجزت هولندا بالفعل مكانها في الأدوار الإقصائية وستريد الحفاظ على سجلها بلا هزيمة في هذه المباراة. المنتخب المُلقب بالـ «الطواحين» لديهم لاعبون ممتازون في منتخبهم وقد يتطلعون إلى لإجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية في هذه المباراة.

هولندا ضد مقدونيا وجهًا لوجه:

تتمتع هولندا بسجل ممتاز كما هو متوقع ضد مقدونيا الشمالية وفازت بثلاث من أصل أربع مباريات لعبت بين المنتخبين. لم تتغلب مقدونيا على هولندا في مباراة رسمية ولديها الكثير من العمل قبل هذه المباراة.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين في عام 2009 وانتهى بفوز هولندا 4-0. لقد تحسنت مقدونيا الشمالية في السنوات الأخيرة ولديها فرصة كبيرة لإثبات ذلك في هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

صنع جوران بانديف التاريخ ضد النمسا الأسبوع الماضي وحطم الرقم القياسي لجيرا عندما أصبح أكبر لاعب سناً يسجل من اللعب المفتوح في يورو. كما سجل مهاجم إنتر ميلان السابق الهدف الأول لمقدونيا الشمالية في بطولة دولية كبرى وسيكون عازمًا على ترك بصمته هذا الاثنين.

جوران بانديف، البالغ من العمر 37 عامًا، هو رابع أكبر لاعب في يورو 2020 وهو أيضًا اللاعب الوحيد في تشكيلة مقدونيا الشمالية الذي فاز بدوري أبطال أوروبا. وسجل بانديف أيضًا الهدف الوحيد لمقدونيا الشمالية ضد هولندا، عندما تقابل المنتخبان قبل 13 عامًا في عام 2008، وجاء الهدف من ركلة جزاء.

سجلت هولندا ثمانية أهداف رائعة في أربع مباريات ضد مقدونيا الشمالية وستتطلع إلى زيادة رصيدها هذا الاثنين. سجل الهولنديون خمسة أهداف في مباراتيهم في يورو 2020 حتى الآن وسيكونون واثقين على النجاح وتحقيق الانتصار في هذه المباراة.

ومن المُدهش إلى حد ما أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها هولندا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية منذ 12 عامًا. فشلت هولندا في الوصول إلى البطولة في عام 2016 وستريد الوصول إلى أبعد نقطة بعد سنوات طويلة من الفشل.