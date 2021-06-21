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الداخلية تضبط 13 ألف مخالفة تتعلق بالتدابير الاحترازية الواقية من كورونا

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الداخلية تضبط 13 ألف مخالفة تتعلق بالتدابير الاحترازية الواقية من كورونا الداخلية تضبط 13 ألف مخالفة تتعلق بالتدابير الاحترازية الواقية من كورونا

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تمكنت أجهزة الأمن فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية وتمكنت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، من ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12900 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 73 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و وضبط 270 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 924 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

المصرى اليوم

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