المشدد 7 سنوات للمتهمين بالسطو على محطة وقود وسرقتها بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المشدد ٧ سنوات، لقيامهم بالسطو على محطة وقود والاستيلاء على مبلغ مالى منها.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغا من المدعو «محمد. ح» 35 عاما رئيس وردية بمحطة وقود بدائرة المركز، بقيام أربعة أشخاص بالسطو على المحطة مشهرين في وجه وباقى العاملين سلاحا ناريا بندقية خرطوش وسلاح أبيض سنجة، مهددين إياهم بهما وقاموا بتقييدهم من خلال قيود بلاستيكية، واستولوا على مبالغ مالية من المحطة وفروا هاربين.

جري تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «ه. س. م» 41 عاما عامل مقيم مركز الزقازيق، و«م. م. ص» 27 عاما عامل، و«س. م. ال» 21 عاما نجار مسلح، و«إ. م. ع» 23 عاما مقيمين جميعا بدائرة مركز الزقازيق.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.