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ياسمين رئيس تستأنف تصوير فيلمها «جارة القمر» في أسوان

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ياسمين رئيس تستأنف تصوير فيلمها «جارة القمر» في أسوان ياسمين رئيس تستأنف تصوير فيلمها «جارة القمر» في أسوان

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بعد نجاحها في مسلسل «ملوك الجدعنة» تعود الفنانة ياسمين رئيس لأعمالها السينمائية حيث تستأنف تصوير فيلمها «جارة القمر» حيث سافرت مع فريق العمل لأسوان لمدة 6 أيام للانتهاء من مشاهدها هناك.

وتقوم ياسمين رئيس في الفيلم بدور ليلى التي تواجه العديد من المواقف بسبب حبها.

«جارة القمر» دراما رومانسية اجتماعية، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن النجمة ياسمين رئيس تستعد بعد عودتها من أسوان للسفر إلى بيروت لتبدأ تصوير مسلسل «60 دقيقة» والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

يأتي هذا بعد إطلاق كليب «حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت»، والذي شاركت بطولته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واحتل الكليب تريند يوتيوب منذ انطلاقه حتى الآن، كما تصدّرت ياسمين رئيس تريند تويتر وجوجل وحصد الكليب حتى الآن 32 مليون مشاهدة على يوتيوب.

المصرى اليوم

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