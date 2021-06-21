"الشورى" يطالب "صندوق النفقة" بالتوسع بالسبل كافة للتعريف برسالته ومشروعاته

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دعاه إلى دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية وتتبع قياسها

أصدر مجلس الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441 / 1442هـ، مطالباً الصندوق بالتوسع بالسبل كافة التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقال المجلس: على صندوق النفقة الدراسة التفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها في ضوء خطته الإستراتيجية؛ بما ينعكس إيجاباً على استحداث الخطط التحسينية لإدارة الأداء.

وناقش #مجلس_الشورى، اليوم، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441 / 1442هـ وذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.