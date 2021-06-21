نائب : «البروتوكولات» بين المحافظات تساهم في حل أزمة عدم وجود ظهير صحراوى

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أشاد النائب أحمد عبدالسلام قورة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب باتخاذ حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خطوات تنفيذية على أرض الواقع لتنفيذ مبادرة استغلال واستخدام الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد لصالح عدد من المحافظات الأخرى، وطالب «قورة» في بيان له أصدره اليوم الحكومة بضم محافظة سوهاج وتوقيع برتوكول تعاون فيما بينها وبين محافظة الوادى الجديد على غرار الـ 3 بروتوكولات تعاون التي تم توقيعها بين محافظة الوادي الجديد من ناحية ومحافظات المنوفية، والغربية، وكفرالشيخ، من ناحية أخرى وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات.

وأشار النائب أحمد عبدالسلام قورة إلى الأهمية الكبيرة لهذه البروتوكولات الخاصة بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعى لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات مما يسمح لها بالتمدد العمرانى إضافة إلى مساهمة هذه البروتوكولات في تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.

واقترح النائب أحمد عبدالسلام قورة على الحكومة تخصيص مساحات من الأراضى المخصصة للصناعات القائمة على المحاصيل التي ستتم زراعتها داخل هذه الأراضى على أن يتم إنشاء مشروعات صناعية داخل هذه الأراضى ويتم تخصيص منتجات صناعية من المحاصيل الزراعية للتصدير مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سوف يخلق مجتمعات زراعية وصناعية داخل الوادى الجديد توفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى إضافة إلى توفير العملة الصعبة من المنتجات الصناعية المخصصة للتصدير.