أخبار عاجلة

شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
وزير الأوقاف يعلن 5 ضوابط لصلاة عيد الأضحى -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي -
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟ -
بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نائب : «البروتوكولات» بين المحافظات تساهم في حل أزمة عدم وجود ظهير صحراوى

Print
نائب : «البروتوكولات» بين المحافظات تساهم في حل أزمة عدم وجود ظهير صحراوى نائب : «البروتوكولات» بين المحافظات تساهم في حل أزمة عدم وجود ظهير صحراوى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب أحمد عبدالسلام قورة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب باتخاذ حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خطوات تنفيذية على أرض الواقع لتنفيذ مبادرة استغلال واستخدام الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد لصالح عدد من المحافظات الأخرى، وطالب «قورة» في بيان له أصدره اليوم بضم محافظة سوهاج وتوقيع برتوكول تعاون فيما بينها وبين محافظة الوادى الجديد على غرار الـ 3 بروتوكولات تعاون التي تم توقيعها بين محافظة الوادي الجديد من ناحية ومحافظات المنوفية، والغربية، وكفرالشيخ، من ناحية أخرى وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات.
وأشار النائب أحمد عبدالسلام قورة إلى الأهمية الكبيرة لهذه البروتوكولات الخاصة بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعى لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات مما يسمح لها بالتمدد العمرانى إضافة إلى مساهمة هذه البروتوكولات في تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.
واقترح النائب أحمد عبدالسلام قورة على الحكومة تخصيص مساحات من الأراضى المخصصة للصناعات القائمة على المحاصيل التي ستتم زراعتها داخل هذه الأراضى على أن يتم إنشاء مشروعات صناعية داخل هذه الأراضى ويتم تخصيص منتجات صناعية من المحاصيل الزراعية للتصدير مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سوف يخلق مجتمعات زراعية وصناعية داخل الوادى الجديد توفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى إضافة إلى توفير العملة الصعبة من المنتجات الصناعية المخصصة للتصدير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي