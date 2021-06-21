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قال النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ إن مصر شطبت ومحت من قاموسها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة اللاجئين، مشيراً إلى أن جميع المواطنين المقيمين داخل مصر من مختلف دول العالم من العرب والأفارقة والأجانب أصبحوا يتمتعون بجميع حقوقهم وكأنهم من المصريين، وقال «اللمعى» إن أكبر دليل هو أن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن من مختلف دول العالم تمتعوا بجميع المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسى، وفى مقدمتها مبادرة علاج فيروس كما أن هناك عدداً كبيراً من الأجانب داخل مصر تم توفير لقاح مكافحة فيروس كورونا لهم.

وأضاف النائب أن مصر لا تتعامل مع أي شخص كلاجئ بل يتم رفض مصطلح اللاجئين ويتم التعامل معهم كأنهم من المصريين ولذلك فهم أحبوا مصر وأصبح لهم دورهم الكبير في التصدى للمؤامرات والمخاطر التي تواجه مصر خارجياً كما أصبح لهم دورهم الكبير في الترويج للسياحة والآثار المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مؤكداً ان جميع المواطنين الأجانب من مختلف دول العالم يتمتعون داخل مصر بحرية الحركة والتنقل والأمان ويتلقى جميع أبنائهم كافة الخدمات التعليمية سواء التعليم الأساسى أو الثانوى والجامعى وما بعد الجامعى ويتم دعمهم في عدة مجالات تعليمية وصحية وغيرها. وقال النائب عادل اللمعى إن هناك عدداً كبيراً على سبيل المثال لا الحصر من الأشقاء السوريين أصبحت لهم مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية الناجحة داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء المصرية على مستوى الجمهورية مؤكداً أن مصر حريصة كل الحرص على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لكل من يرغبون في العمل والاستثمار داخل الدولة.