تعرف على خطوات تقديم التظلم على نتيجة الإعدادية بالقليوبية

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اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الفصل الدراسي الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظ.

ونشرت المحافظة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، الإثنين، خطوات تقديم التظلم على نتيجة الإعدادية، وتتمثل في:

- دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيهًا.

- يتم الدفع بكنترول الإعدادية.

- الدفع حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع.

- يتم تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة.

- يوم الاطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.

- يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

- يستلم الطالب تقريرا لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يتراءى له.

- يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة.

- يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يومًا من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الاطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

- يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.

- لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.