«البيئة» تُسلّم مستشفى «النساء بجامعة القاهرة» مستلزمات وأدوات طبية (صور)

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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال زيارتها لكلية الطب بجامعة القاهرة، الإثنين، تسليم مستشفى النساء والتوليد التابع لمستشفيات كلية الطب، مجموعة من المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية بالمستشفى والذى يعد أحد منشآت الرعاية الصحية التي يعمل عليها مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمية (GEF).

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة أمل سيد نائب مدير مستشفيات جامعة القاهرة لشئون البيئة والدكتورة منال المصري وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على استمرار العمل على تقديم الدعم الفني لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمستشفيات الجامعية والنهوض بها، وتنفيذًا لبرنامج الحكومة الداعم للبعد البيئي الذي يمثل محورًا أساسيًا في رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع للوزارة قام بإعداد مواصفات المستلزمات والأدوات اللازمة لمنشآت الرعاية الصحية بالتعاون مع كبار الخبراء في هذا المجال، وتم شراء هذه المستلزمات وفقا لمبدأ الشراء الأخضر واستبدال الأجهزة المحتوية على الزئبق بأجهزة بديلة خالية منه، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جهاز شؤون البيئة ومستشفيات جامعة القاهرة في يناير 2017 بشأن دعم منظومة الإدارة السليمة بيئيًا لمخلفات الرعاية الصحية من خلال أنشطة المشروع، للعمل على تطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة القاهرة.