صحيفة تونسية: الترجي سيخضع لعقوبات ضخمة بسبب أحداث الشغب في مباراة الأهلي

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أكدت صحيفة تونس الرقمية أن نادي الترجي الرياضي أصبح مهددًا بعقوبات كبيرة بسبب أحداث الشغب التي دارت مؤخرًا في مباراته مع النادي الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت الصحيفة أن الاتحاد الإفريقي سيوقع عقوبات كبيرة على نادي الترجي، وذلك لأنه سبق تحذير ممثل كرة القدم التونسية من قبل لجنة الانضباط من قيام جماهيره بأى مخالفات أخرى.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه من الممكن أن تصل العقوبة إلى حرمان النادي من حضور جماهيره خلال أولى مواجهات النسخة المقبلة من رابطة الأبطال الإفريقية، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية ضخمة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد اضطر لتأجيل مباراة الأهلي والترجي 60 دقيقة لتقام في السابعة مساءً، بسبب أعمال الشغب التي قام بها جمهور نادي الترجي التونسي.

وشهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس اشتباكات عنيفة بين جماهير الترجي التونسي وقوات الأمن، بسبب عمليات الشغب التي قامت بها جماهير الترجي قبل انطلاق مباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغادر لاعبو الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم ‏على التنفس، بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب ‏جماهير نادي الترجي في المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.‏

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على الترجي التونسي بهدف نظيف، أحرزه محمد شريف.