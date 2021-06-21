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جهاز القاهرة الجديدة يسترد 9 أفدنة شمال طريق العين السخنة بالتعاون مع الشرطة

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جهاز القاهرة الجديدة يسترد 9 أفدنة شمال طريق العين السخنة بالتعاون مع الشرطة جهاز القاهرة الجديدة يسترد 9 أفدنة شمال طريق العين السخنة بالتعاون مع الشرطة

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قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة التعدى واسترداد 9 قطع أراضٍ بمساحة حوالي 9 أفدنة شمال طريق العين السخنة، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبتأمين مباشر من إدارة أمن الجهاز، بقيادة العميد هشام أحمد مهدي.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم تعيين أفراد أمن وحراسة على الأرض المستردة بالكامل، لمنع عودة المعتدين والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى على حق الدولة، مشيراً إلى أن الحملة تأتى في إطار الحملات المتواصلة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والتى يشنها جهاز القاهرة الجديدة، لإزالة التعديات على الأراضى التابعة لجهاز المدينة.

وقال المهندس أمين غنيم، إن الحملة جاءت بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختلفة بقيادة اللواء طارق راشد، نائب مدير أمن القاهرة ومدير أمن القاهرة الجديدة، وبمشاركة شرطة التعمير برئاسة اللواء مدير البحث الجنائي، وكذا قطاع الأمن المركزي بجانب إخطار قطاع الأمن الوطنى، وتم تجهيز جميع المعدات العاملة في الجهاز، والتى استطاعت إزالة جميع المنشآت الموجودة بالكامل، وتم التنفيذ دون حدوث أي تجاوزات من المخالفين.

المصرى اليوم

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