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جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث فرص تصدير الخدمات الاستشارية لأفريقيا

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جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث فرص تصدير الخدمات الاستشارية لأفريقيا جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث فرص تصدير الخدمات الاستشارية لأفريقيا

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قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن شركات الاستشارات المصرية قادرة على المنافسة بقوة على المستوى الدولي وأفريقيا لما تمتلكه من مهارات وخبرات متراكمة بالإضافة إلى سابقة أعمال بالمشروعات التنموية والقومية والكبري في افريقيا ومصر.

جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال لمناقشة فرص تصدير الخدمات الاستشارية للأسواق الافريقية.

وأكد فوزى، أن الشركات المصرية اقتحمت السوق الافريقية في كل القطاعات خاصة قطاع التشييد والبناء والمقاولات بالإضافة إلى قطاع الاستشارات الهندسية، متوقعا زيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اهتمام الدولة للاتجاه نحو افريقيا وتصدير الخدمات بالإضافة إلى نمو حجم التنمية وزيادة عدد المشروعات سواء في أو عمليات إعادة الإعمار والتنمية في الخارج.

وأوضح، أن النهضة العمرانية والإنشائية التي حدثت في مصر خلال الخمسة سنوات الأخيرة اضافت خبرات جديدة وإمكانيات عظيمة للشركات المصرية في جميع المجالات لم تكن موجودة في مصر، مثل مشروعات الأبراج والانفاق والموانئ واللوجستيات ومختلف المشروعات القومية والكبرى.

وأكد فوزي على الدور المحوري لجهاز التمثيل التجاري المصري مؤكدا أن الاستعانة به تلعب دوراً هاماً في دخول شركات الاستشارات والمقاولات ضمن كونسورتيوم للعمل في أفريقيا من خلال توفير البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار والشركات الافريقية.

المصرى اليوم

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