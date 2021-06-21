محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع «الدائري» وتطوير محيط قصر محمد على (صور)

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أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضه مع أعمال توسعة الطريق وأعمال تطوير شارع أحمد عرابي وشارع شركات البترول وتطوير محيط قصر محمد على.

وقالت المحافظة في بيان، الإثنين، إن الجولة استهدفت الوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل العقبات، ودفع العمل للانتهاء من تلك المشروعات والتي تعد من أكبر المشروعات القومية التي تقام بمدينة شبرا الخيمة والتي ستنقل المدينة نقلة نوعية وحضارية لتسهم في رفع مستوى الخدمة والمعيشة لمواطنيها، حيث بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا لموقع الإزالة، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

كما تابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريبا، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن.

وتابع المحافظ أعمال النظافة بشارع بهتيم إسكو أمام مجمع المدارس، حيث وجه برفع الأتربة والتراكمات من على جانبي الطريق، كما تم إزالة الجراجات العشوائية، وإزالة الإشغالات بالشارع، موجها بإدراج الشارع بالخطة الإستثمارية ورصفه وتطويره.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافط، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة وأحمد عصام والمهندس محمد عبدالعظيم من شباب البرنامج الرئاسي الذين يتدربان على العمل العام والميداني بالقليوبية.

محافظ القليوبية يقوم بجولة بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري وتطوير محيط قصر محمد علي

محافظ القليوبية يقوم بجولة بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري وتطوير محيط قصر محمد علي

محافظ القليوبية يقوم بجولة بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري وتطوير محيط قصر محمد علي

محافظ القليوبية يقوم بجولة بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري وتطوير محيط قصر محمد علي

محافظ القليوبية يقوم بجولة بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري وتطوير محيط قصر محمد علي

محافظ القليوبية يقوم بجولة بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري وتطوير محيط قصر محمد علي