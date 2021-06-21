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محافظ الشرقية: إنشاء ١٦ موزع كهرباء وإحلال وتجديد محولات بتكلفة ١.٤ مليار جنيه

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محافظ الشرقية: إنشاء ١٦ موزع كهرباء وإحلال وتجديد محولات بتكلفة ١.٤ مليار جنيه محافظ الشرقية: إنشاء ١٦ موزع كهرباء وإحلال وتجديد محولات بتكلفة ١.٤ مليار جنيه

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الكهرباء ،وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير وصيانة شبكات الكهرباء بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين والمشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية من الطاقة الكهربائية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من عدم إستقرار التيار الكهربائي والإنقطاع المتكرر، وكذلك المشاركة في بناء مستقبل الجديدة التي نحلم بها.

أضاف المحافظ أن خطة التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الكهرباء، تشتمل على إنشاء مغذيات ولوحات توزيع، وتجديد الأكشاك الكهربائية ،وصيانة الكابلات، بالإضافة إلى زيادة قدرة المحولات الكهربائية، لتحقيق التنمية المستدامة ولإنتظام وإستقرار التيار الكهربائي بنطاق المحافظة خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الطاقة الكهربائية لا غنى عنها في حياتنا اليومية لمساهمتها في النشاطات البشرية التي تحافظ على حياتنا وتجعلها أكثر سهولة وراحة، بجانب إستخدامها في كافة القطاعات الصناعية، الزراعية، التعليمية، التجارية، الصحية.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021، شهدت محافظة الشرقية إنشاء 16 موزع كهرباء جهد متوسط بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة مالية بلغت 463 مليون و500 ألف جنيه، وكذلك الإنتهاء من إحلال وتجديد محولات كهربائية بقدرات مختلفة، وتركيب كابلات جهد متوسط بأقطار مختلفة، ومغذيات دخول وخروج كهرباء بتكلفة 945 مليون و700 ألف جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية بقطاع الكهرباء بنطاق المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

المصرى اليوم

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