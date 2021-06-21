أخبار عاجلة

شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
وزير الأوقاف يعلن 5 ضوابط لصلاة عيد الأضحى -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي -
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟ -
بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باكستان تُدين بشدة هجمات الحوثيين على المملكة

Print
باكستان تُدين بشدة هجمات الحوثيين على المملكة باكستان تُدين بشدة هجمات الحوثيين على المملكة
أكدت مطالبتها بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات

باكستان تُدين بشدة هجمات الحوثيين على المملكة

أدانت باكستان بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية ، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، أن هذه الاعتداءات تهدد حياة الأبرياء، وتنتهك وحدة أراضي المملكة؛ مؤكدًا مطالبة باكستان بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

وأشاد البيان بنجاح قوات التحالف في اعتراض الطائرات المسيرة (المفخخة)، التي أطلقتها المليشيات الحوثية وتدميرها.

وأضاف أن باكستان تُجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية