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لاعب الاهلي السابق:شريف استغل خروج مروان وبواليا من حسابات موسيماني

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لاعب الاهلي السابق:شريف استغل خروج مروان وبواليا من حسابات موسيماني لاعب الاهلي السابق:شريف استغل خروج مروان وبواليا من حسابات موسيماني

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أشاد أحمد عبد الفتاح، نجم النادي الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، بعدما واصل تألقه وسجل هدفا حاسما قاد به الفريق لتحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي أول أمس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج «البريمو»: «محمد شريف مهاجم مميز ويعيش أفضل فتراته حاليًا، ونسبة تهديفه مرتفعة ويحتاج إلى الاستمرار بهذا المستوى».

وتابع: «ينقصه فقط إجادة الكرات العرضية، كما أنه نجح في حجز مكانه في التشكيل الأساسي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، وخاصةً في ظل عدم قناعته بوالتر بواليا و مروان محسن».

المصرى اليوم

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