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15 مليون جنيه لإحلال وتجديد طلمبات رفع المياه بخط قنا - سفاجا

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15 مليون جنيه لإحلال وتجديد طلمبات رفع المياه بخط قنا - سفاجا 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد طلمبات رفع المياه بخط قنا - سفاجا

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أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن نهو أعمال إحلال وتجديد عدد ( ٨ ) طلمبات رفع المياه بروافع خط مياه ( قنا _ سفاجا ) وبدء تشغيل الطلمبات والتي تصل تكلفتها إلى ١٥ مليون جنيه.

وأكد أن أعمال الإحلال والتجديد تساهم في تحسين كميات المياه وتحسين خدمات مياه الشرب، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأجرى المهندس محمد عيسى، جولة تفقدية لعدد من مواقع الشركة لمتابعة سير العمل بها، حيث تفقد محطات مياه الشرب بالإضافة إلى تفقد روافع مياه خط قنا _سفاجا.

وجاءت الجولة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات والمواقع لتأمين وصول المياه للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

المصرى اليوم

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