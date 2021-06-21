أخبار عاجلة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي -
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟ -
بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر -
اختتام مناورات "سي بريز" في البحر الأسود -
هل ينهي سقوط محافظة البيضاء اليمنية بيد التحالف وقوات هادي معارك الحوثي بمأرب؟ -
تونس.. انتشار غير مسبوق لسلالتي كورونا -
شاهد.. طائرة بدون طيار تركية تصيب هدفا بشكل مباشر -
الفن من زوال الإمبراطورية حتى الحداثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

صعود بعد هبوط.. فى قطر بداية تداول الاثنين 21 يونيو 2021

Print
صعود بعد هبوط.. سعر الذهب فى قطر بداية تداول الاثنين 21 يونيو 2021 صعود بعد هبوط.. فى قطر بداية تداول الاثنين 21 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في قطر بمستهل التعاملات المالية اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 ارتفاع وصعود ملحوظ وسجل الجرام عيار 24 سعر 218.26 ريال تزامنا مع الانخفاض العالمى في سعر المعدن الأصفر النفيس.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 190.91 ريال، وسجل الاقتصادي في قطر، وجاء الارتفاع الطفيف في سعر الذهب وسط احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، فضلاً تراجع الذهب، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.

مصرف قطر المركزى وأذونات الخزانة

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة بآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري .موزعةً على النحو التالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.14%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.17%، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.17%، وذلك في إطار سعي المصرف لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يأتى هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.​

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في قطر بداية التعاملات اليوم :

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في قطر بالريال القطري

الوحدة

ريال قطري

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

208.26 ريال

$57.20

سعر الذهب عيار 22

190.91 ريال

$52.43

اسعار الذهب عيار 21

182.23 ريال

$50.05

اسعار الذهب عيار 18

156.20 ريال

$42.90

سعر الذهب عيار 14

121.49 ريال

$33.37

سعر الذهب عيار 12

104.13 ريال

$28.60

اسعار أوقية الذهب

6،477 ريال

$1،779

اسعار جنيه الذهب

1،458 ريال

$400.41

اسعار كيلو الذهب

208،262 ريال

$57،199

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار

رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار

الزمعي لـ"سبق": هذه أسباب ارتفاع أسعار السمك بينبع والأنواع الأكثر طلباً

الزمعي لـ"سبق": هذه أسباب ارتفاع أسعار السمك بينبع والأنواع الأكثر طلباً

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار

رئيس رابطة المواشي محذراً من تطبيقات بيعها: هذه حقيقة الأسعار