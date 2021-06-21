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عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الإثنين، اجتماعاً مع وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون، والذى يضم 3 محافظين من المدن الكاميرونية يمثلون أيضاً رئاسة اتحاد منتجى الأخشاب بالكاميرون، وذلك عقب مشاركتهم في فعاليات الدورة الـ25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة برئاسة أوجستين تامبا رئيس الاتحاد وجريجوري ميوانو عمدة مدينة كومپو وأمين عام الصندوق، بحضور المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومسئولى الاتحاد.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالوفد الكاميروني في بلدهم الثانى مصر، مؤكداً على خصوصية العلاقات المصرية الأفريقية بصفة عامة والعلاقات مع دولة الكاميرون على وجه الخصوص.

وأضاف شعراوي أن هذا الإجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتعزيز آفاق التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية في كافة المجالات التي تعود بالنفع على شعوب وأبناء القارة، وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوفد الكاميروني المشارك في اجتماع منظمة المدن الافريقية والذى يمثل منتجى الأخشاب وتنظيم لقاء لبحث آليات التعاون المستقبلية في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين في هذا المجال حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم.

وأشار إلى التوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية للحكومة بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها بالقارة في مختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التنسيق خاصة في مجالات المشروعات المشتركة بما يعود بالنفع على كافة الشعوب الإفريقية، لافتا إلى أن الدول الأفريقية تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية والموارد والخيرات الطبيعية وغنية بالمواد الخام التي يمكن الإستفادة منها وخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لأبناءها.

وأضاف أن الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية وهو يركز على ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها دول القارة، وخلق قيمة مضافة منها على أرض دول أفريقيا بدلاً من تصديرها وإعادتها لشعوبنا بأسعار كبيرة مرة أخرى لذا يمكننا خلق آليات لتحقيق الشراكة والمنعفة المتبادلة بين الجانبين، مشددا على الإهتمام الذي يوليه الرئيس السيسى لصناعة الأثاث خاصة مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، لتلبية احتياج السوق المحلي، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربى.

ونوه الوزير، إلى إمكانية دراسة إقامة شراكة فعلية بين مصر والكاميرون في هذا المجال، واستيراد المواد الخام من الاخشاب الكاميرونية، وتصدير الأثاث المصرى لفتح شراكات وأسواق جديدة في دول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى تبادل ونقل الخبرات المصرية في مجال صناعة الأثاث وتدريب الشباب والكوادر الكاميرونية في هذا المجال.

من جانبه تقدم وفد الاتحاد بالشكر لوزير التنمية المحلية والدولة المصرية على كرم الضيافة خلال مؤتمر منظمة المدن والحكومات الأفريقية، مؤكدين أن مصر هي أم الدول الأفريقية وهذا قول مأثور لدي الكاميرونيين تعلموه منذ الصغر.

وأكد أوجيستين تامبا حرص الاتحاد على تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بفتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن خاصة وأن بلاده ضمن العشر دول في قطاع الأخشاب عالمياً، مشيراً إلى أن بلاده تتميز بالعديد من الموارد الطبيعية ومنها الخشب والكاكاو خاصة في مدينة كومبو ويمكننا خلال الفترة المقبلة وضع الأليات المناسبة لبدء التعاون بما يحثث مصالح دولنا وشعوبنا .

ومن جانبه أكد المهندس أحمد حلمى أن مصر دولة رائدة في مجال صناعة الأثاث على مستوى العالم، والأثاث المصرى معروف منذ أيام الفراعنة، لافتاً إلى الاهتمام والدعم المستمر من القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة التي توفر حوالى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويعمل بها حوالى 200 ألف ورشة ومصنع للأثاث.

وقال حلمى إن دولة الكاميرون من أكبر المصدرين للأخشاب في العالم ويمكن فتح مجالات للتعاون بين البلدين بعد دراسة أنواع وخامات الأخشاب الموجودة هناك، لإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة للجانبين وشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة بما يفيد السوق المحلى الكاميرونى والأسواق المجاورة لها من دول القارة، مشيرا إلى أنه يمكن التواصل خلال الفترة المقبلة مع المتخصصين من الجانب الكاميرونى في مجال الأخشاب بصورة مباشرة لتحديد مجالات التعاون.

من جانبه أكد جريجوري ميوانو عمدة مدينة كومبو الكاميرونية على رغبته في إيجاد تعاون متعدد الأوجه في مجال صناعة الأخشاب والأثاث بين مصر والكاميرون وخلق قيمة مضافة لتلك الصناعة في البلدين، لافتاً إلى تقديم كل الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول الأثاث المصرى والاستفادة من الخبرة المصرية والخبراء المصريين وتدريب الشباب الكاميرون في مجال الأثاث وصناعة الأخشاب.

تم الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانين خلال الأيام القادمة فيما يخص متطلبات السوق الكاميرونى في مجال صناعة الأثاث وأنواع وخامات الأخشاب الموجودة، وكذا تعريف السوق المصرى بها تمهيداً لعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لاستكمال التواصل وتحديد آليات وإجراءات التعاون.