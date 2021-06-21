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4 دراهم .. ارتفاع في المغرب صباح الاثنين 21 يونيو 2021

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4 دراهم .. ارتفاع سعر الذهب في المغرب صباح الاثنين 21 يونيو 2021 4 دراهم .. ارتفاع في المغرب صباح الاثنين 21 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في المغرب، ارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من عودة الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

509.33 درهم

$57.20

سعر الذهب عيار 22

466.89 درهم

$52.43

اسعار الذهب عيار 21

445.68 درهم

$50.05

اسعار الذهب عيار 18

382.00 درهم

$42.90

سعر الذهب عيار 14

297.11 درهم

$33.37

سعر الذهب عيار 12

254.67 درهم

$28.60

اسعار أوقية الذهب

15،840 درهم

$1،779

اسعار جنيه الذهب

3،565 درهم

$400.41

اسعار كيلو الذهب

509،332 درهم

$57،199

المصرى اليوم

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