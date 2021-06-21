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الإمارات تطالب المجتمع الدولي بموقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الارهابية الحوثية

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الإمارات تطالب المجتمع الدولي بموقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الارهابية الحوثية الإمارات تطالب المجتمع الدولي بموقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الارهابية الحوثية
جدّدت تضامنها والوقوف مع المملكة وأعربت عن إدانتها محاولة استهداف خميس مشيط

الإمارات تطالب المجتمع الدولي بموقف فوري وحاسم لوقف الأعمال الارهابية الحوثية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية ، من خلال طائرة مفخخة دون طيار اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وجدّدت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

وشدد البيان على أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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